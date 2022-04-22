С. Фёдоров: у ЦСКА нет лидера? Мы же как-то дошли до финала

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 1-2) ответил на вопрос о лидере команды.
«Показалось, что соперник свежее нас, а мы не отошли от серии со СКА? Тогда что мы делали в первых двух сериях, когда выиграли по 4-0 и было семь дней перерыва? Я так не думаю. «Магнитка» всегда играет на приличных скоростях, мы это прекрасно понимали. Но игра есть игра. Хоккей — быстрая игра, игра ошибок. Наша ситуация поправимая, поэтому думаю, что всё впереди.
Попов? Не получил ещё информацию, но я так понимаю, что какая-то травма. Не скажу, когда он её получил.
У нас нет лидера? Мы говорим об этом все четыре раунда. Ну как нет лидера? Мы же как-то дошли до финала. Может быть, что-то идёт не ярко, но ребята стараются и работают. Но «Магнитка» серьёзная команда, и регулярка говорит об этом, как и серия с «Авангардом». Надо отдать должное сопернику, но мы будем больше думать о себе и будем готовиться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 апреля 2022
-
23:19
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
21:59
-
21:30
-
20:57
-
20:32
-
20:06
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:34
-
18:13
-
17:43
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:50
-
14:47