Грубая ошибка Флёри на выходе привела к пропущенному голу «Миннесоты» в игре с «Сиэтлом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Сиэтл Кракен». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте – в результате грубейшей ошибки в передаче при игре за воротами голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отправил шайбу точно игроку «Сиэтла» Йоонасу Донскому, который отпасовал её Даниэлю Спронгу, поразившему пустой створ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Флёри принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ, большую часть из них проведя за «Чикаго Блэкхоукс». В этих встречах он отражал 91% бросков, пропуская в среднем 2,9 шайбы за игру.