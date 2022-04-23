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Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по числу результативных передач за сезон

Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по числу результативных передач за сезон
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и отдал результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3), суммарно набрав 4 (1+3) балла.

Эти ассисты стали для российского форварда 54-м, 55-м и 56-м в текущем сезоне. Благодаря этому Капризов обновил рекорд франшизы по количеству результативных передач за сезон. Ранее рекорд принадлежал его партнёру Матсу Цуккарелло и составлял 55 пасов.

Напомним, до нынешнего сезона рекорд «Миннесоты» принадлежал форварду Пьеру-Марку Бушару (50 ассистов в 81 матче сезона-2007/2008). Тем не менее в текущем регулярном чемпионате это достижение покорилось Капризову и Цуккарелло.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 играх.

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