Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал рекорд Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал рекорд Кирилла Капризова
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал достижение российского нападающего Кирилла Капризова, забившего гол и отдавшего три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3). Он впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков.

«Овации Капризову — ну это круто, да. Сегодня много всего произошло по части личных достижений, но для нашей команды это неважно. Кирилл и Кевин были больше рады, когда забил Делорье. Это показывает, насколько у нас сплочённая команда, которая играет ради правильных целей», — сказал Эвасон после встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 встречах.

Новость по теме
Кирилл Капризов, впервые набравший 100 очков в НХЛ, прокомментировал новое достижение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022