Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал рекорд Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал достижение российского нападающего Кирилла Капризова, забившего гол и отдавшего три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3). Он впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков.

«Овации Капризову — ну это круто, да. Сегодня много всего произошло по части личных достижений, но для нашей команды это неважно. Кирилл и Кевин были больше рады, когда забил Делорье. Это показывает, насколько у нас сплочённая команда, которая играет ради правильных целей», — сказал Эвасон после встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 встречах.