Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 24 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 24 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
Дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» в гостях разгромить «Детройт Ред Уингз».
«Баффало Сэйбрз» неожиданно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», одержав четвёртую победу подряд.
Пётр Кочетков в дебютном матче за «Каролину Харрикейнз» помог клубу обыграть «Нью-Джерси Дэвилз».
«Бостон Брюинз» прервал четырёхматчевую победную серию «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Монреаль Канадиенс» продолжает своё падение. «Хабс» потерпели поражение во встрече с «Оттавой Сенаторз».
Гол и два ассиста Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Нэшвилл Предаторз».
«Флорида Пантерз» продолжила победный ход, в овертайме переиграв «Торонто Мэйпл Лифс».
«Даллас Старз» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сиэтл Кракен».
«Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс».
«Сент-Луис Блюз» едва не упустил победу в матче с «Аризоной Койотс», ведя в ходе встречи 4:1.
«Калгари Флэймз» дома без труда обыграл «Ванкувер Кэнакс».
«Лос-Анджелес Кингз» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Анахайм Дакс».
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (120 очков, 78 матчей), «Каролина Харрикейнз» (110, 79), «Торонто Мэйпл Лифс» (109, 79), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 79), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (104, 78), «Бостон Брюинз» (101, 78), «Питтсбург Пингвинз» (101, 79) и «Вашингтон Кэпиталз» (99, 78).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 78 матчей), «Калгари Флэймз» (108, 79), «Миннесота Уайлд» (107, 78), «Сент-Луис Блюз» (107, 79), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 78), «Лос-Анджелес Кингз» (96, 80), «Нэшвилл Предаторз» (93, 78), и «Даллас Старз» (93, 79).
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