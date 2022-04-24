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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 24 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 24 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 24 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

Дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» в гостях разгромить «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Блюгерс, Макгинн) – 13:44 (5x5)   0:2 Кросби (Ракелль, Летанг) – 15:17 (5x5)   1:2 Врана (Бертуцци, Зайдер) – 16:36 (5x4)   2:2 Расмуссен (Декайзер, Грайсс) – 20:17 (5x5)   2:3 Ракелль (Мэтисон) – 27:44 (5x5)   2:4 Летанг (Дюмулен) – 31:37 (5x5)   2:5 Малкин (Гюнцель, Кросби) – 36:23 (5x4)   2:6 Хайнен (Летанг, Картер) – 45:38 (5x5)   2:7 Малкин (Цукер, Руведел) – 59:34 (5x5)

«Баффало Сэйбрз» неожиданно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», одержав четвёртую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Миттельштадт (Окпосо, Фицджеральд) – 12:11 (5x5)   1:1 Барзал (Добсон, Ахо) – 17:09 (5x5)   2:1 Далин (Скиннер, Так) – 21:17 (5x4)   3:1 Томпсон (Брайсон, Олофссон) – 24:05 (5x5)   4:1 Хиностроза (Бьорк, Гиргенсонс) – 32:48 (5x5)   4:2 Добсон (Паризе, Хара) – 48:45 (5x5)   4:3 Беллоуз (Койвула, Пулок) – 50:22 (5x5)   5:3 Скиннер (Томпсон, Олофссон) – 52:40 (5x5)

Пётр Кочетков в дебютном матче за «Каролину Харрикейнз» помог клубу обыграть «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Шарангович (Боквист, Сиверсон) – 35:43 (5x4)   2:0 Хишир (Шарангович, Охотюк) – 48:30 (5x5)   2:1 Шей – 55:24 (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Фаст, Деанджело) – 58:04 (6x5)   2:3 Джарвис (Деанджело) – 61:39 (3x3)

«Бостон Брюинз» прервал четырёхматчевую победную серию «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 19:25 (5x5)   2:0 Холл (Хаула, Пастрняк) – 21:07 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Крайдер, Лафренье) – 42:58 (5x4)   3:1 Фредерик (Смит, Койл) – 49:37 (5x5)

«Монреаль Канадиенс» продолжает своё падение. «Хабс» потерпели поражение во встрече с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кастелиц (Сабурен, Тирни) – 02:33 (5x5)   1:1 Питлик (Эванс) – 15:57 (5x5)   2:1 Уотсон (Холден, Келли) – 20:44 (5x5)   3:1 Келли (Уотсон) – 26:43 (5x5)   4:1 Норрис (Ткачук, Батерсон) – 27:15 (5x5)   5:1 Кастелиц (Сабурен) – 27:50 (5x5)   5:2 Кофилд (Хоффман, Савар) – 28:43 (5x5)   5:3 Эдмундсон (Эванс, Питри) – 37:17 (6x5)   6:3 Форментон – 38:05 (4x5)   6:4 Питлик (Галлахер, Дворак) – 48:19 (5x5)

Гол и два ассиста Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 01:51 (5x4)   2:0 Чирелли (Сергачёв) – 10:59 (5x5)   2:1 Йози (Дюшейн, Форсберг) – 17:18 (5x4)   3:1 Кучеров (Пойнт) – 19:40 (5x4)   3:2 Каррье (Томасино, Экхольм) – 30:42 (5x4)   4:2 Стэмкос (Кучеров, Палат) – 33:58 (5x5)   5:2 Колтон (Хедман, Пол) – 41:37 (5x5)   6:2 Марун (Стэмкос) – 42:08 (5x5)

«Флорида Пантерз» продолжила победный ход, в овертайме переиграв «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Броди, Райлли) – 03:25 (5x5)   0:2 Холл (Кемпф, Броди) – 17:20 (5x5)   1:2 Барков (Марчмент, Жиру) – 26:26 (5x5)   2:2 Жиру (Юбердо, Барков) – 34:54 (5x4)   3:2 Монтур (Марчмент, Жиру) – 62:26 (3x3)

«Даллас Старз» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шихан (Ларссон, Олексяк) – 06:50 (5x5)   0:2 Гурд (Пульо, Линд) – 18:33 (5x5)   1:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 26:53 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон, Эттингер) – 28:58 (5x4)   3:2 Наместников (Гурьянов) – 31:34 (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Уэзерби (Риди, Хмелевски) – 06:03 (5x5)   2:0 Гертл (Майер) – 21:08 (5x5)   3:0 Майер (Барабанов) – 30:34 (5x5)   3:1 Джонсон (Тэйвз, Джонс) – 35:38 (5x5)   4:1 Бонино (Бёрнс, Кутюр) – 46:19 (5x4)

«Сент-Луис Блюз» едва не упустил победу в матче с «Аризоной Койотс», ведя в ходе встречи 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Уокер, Браун) – 03:13 (5x5)   0:2 Барбашёв (Фолк, Ледди) – 05:51 (5x5)   0:3 Саад – 16:20 (5x4)   1:3 Смит (Строльман, Карконе) – 17:11 (5x5)   1:4 Браун (Джошуа) – 22:56 (5x5)   2:4 Имама (Гальченюк) – 45:39 (5x5)   3:4 Карконе (Строльман, Кессел) – 46:23 (5x5)   4:4 Мозер (Шмальц, Еник) – 55:18 (5x5)   4:5 Фолк (Тарасенко) – 60:30 (3x3)

«Калгари Флэймз» дома без труда обыграл «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Линдхольм (Годро, Ханифин) – 22:44 (5x4)   2:0 Дюбе (Йернкрок, Танев) – 23:00 (5x5)   2:1 Хьюз (Подколзин, Миллер) – 38:46 (5x5)   2:2 Гарланд (Майерс, Миллер) – 45:36 (5x5)   3:2 Ритчи (Танев, Льюис) – 45:50 (5x5)   4:2 Дюбе (Линдхольм) – 53:33 (5x5)   5:2 Задоров (Баклунд) – 53:45 (5x5)   5:3 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 57:35 (6x5)   6:3 Годро (Ткачук, Танев) – 58:21 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Калиев (Байфилд, Грундстрём) – 10:04 (5x5)   1:1 Зеграс (Гецлаф, Милано) – 23:34 (5x4)   1:2 Мейхью (Махура) – 29:06 (5x5)   2:2 Рой (Калиев, Копитар) – 31:33 (5x5)   3:2 Эдлер (Байфилд) – 46:21 (5x5)   4:2 Иафалло (Кемпе, Копитар) – 59:35 (en)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (120 очков, 78 матчей), «Каролина Харрикейнз» (110, 79), «Торонто Мэйпл Лифс» (109, 79), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 79), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (104, 78), «Бостон Брюинз» (101, 78), «Питтсбург Пингвинз» (101, 79) и «Вашингтон Кэпиталз» (99, 78).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 78 матчей), «Калгари Флэймз» (108, 79), «Миннесота Уайлд» (107, 78), «Сент-Луис Блюз» (107, 79), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 78), «Лос-Анджелес Кингз» (96, 80), «Нэшвилл Предаторз» (93, 78), и «Даллас Старз» (93, 79).

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