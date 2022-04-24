Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на четвёртый матч финала Кубка Гагарина

Стали известны составы ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе ЦСКА встречу пропустит Александр Попов.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Карнаухов – Светлаков – Соркин;
Гилмор, Панкратов — Мингачёв — Абрамов.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин – Неколенко – Виделль, Юров.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга».
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