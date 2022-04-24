Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на четвёртый матч финала Кубка Гагарина

Стали известны составы ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 16:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе ЦСКА встречу пропустит Александр Попов.

ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Карнаухов – Светлаков – Соркин;

Гилмор, Панкратов — Мингачёв — Абрамов.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин – Неколенко – Виделль, Юров.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга».