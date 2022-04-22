«Металлург» топчет ЦСКА в финале КХЛ! У армейцев уже сдают нервы

Москва не успевает соскучиться по финалу Кубка Гагарина – решающая серия проводится в столице уже четыре сезона подряд. После двух матчей в Магнитогорске, для которого такое мероприятие в какой-то степени можно назвать роскошью (Кубок не разыгрывался там уже пять лет), противостояние ЦСКА и «Металлурга» переехало в Белокаменную.

Переехало при равном счёте – хоть армейцам и удалось выиграть первую встречу, во второй «сталевары» смогли отыграться в историческом для всей КХЛ матче. Забросив шесть шайб в ворота прежде не пропускавшего больше трёх Ивана Федотова, «Магнитка» установила рекорд по количеству голов в рамках одного Кубка Гагарина – на счету подопечных Ильи Воробьёва до сегодняшней игры было 71 взятие ворот соперника.

Наставник магнитогорцев победный состав менять не стал, а вот Сергей Фёдоров прибегнул к ротации и вернул в заявку Джона Гилмора вместо Семёна Панкратова, решив сыграть с восемью защитниками. На этом замены могли не ограничиться – под вопросом было участие в матче Федотова, показавшего неприличный жест скамейке соперника по окончании второй встречи. Однако наказания со стороны СДК КХЛ почему-то (нам так и не объяснили почему) не последовало – поэтому Иван сегодня вновь появился на льду с первых минут.

Работы у него, как и у его визави Василия Кошечкина, было достаточно – команды, как и в Магнитогорске, играли активно и часто бросали по воротам, хотя после голевого пиршества во втором матче можно было ожидать более закрытой игры. Она была не закрытой, но осторожной – команды действовали очень дисциплинированно, и по такой игре любая ошибка могла стоить гола.

Первыми ошиблись армейцы – Хультстрём диагональю из своей зоны нашёл Майе, который, обыграв не сумевшего обработать шайбу Киселевича, выложил снаряд под бросок Лайпсику. Брендану оставалось не промахнуться с метра – не уверен, что канадец смотрел легендарную рекламу с Максимом Афиногеновым, но с задачей он справился «легко».

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В текущей серии вторые периоды обычно становятся самыми результативными, но, возможно, это распространяется только на матчи в Магнитогорске. В Москве же пока обошлись всего одним голом, который записали на свой счёт гости – Виделль беспрепятственно добил шайбу в пустой угол после броска Яковлева. Опытного шведа не опекал никто – Линус без проблем разобрался на пятачке.

Под занавес двадцатиминутки неоправданный фол совершил Владислав Каменев – реализация большинства перенеслась на третий период, и там «Металлургу» хватило минуты, чтобы наказать ЦСКА за такую неосторожность. После серии неудачных попыток «сталеваров» закрепиться в зоне армейцев Лайпсик взял инициативу в свои руки, затащил шайбу в решающую треть и поделился ей с Яковлевым. Егор выбрал позицию поудобнее и щёлкнул – находившийся на пятачке Чибисов помешал Федотову среагировать на мощный бросок капитана «Магнитки».

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0:3 за 19 минут до конца основного времени – казалось, что дела для ЦСКА уже не могут развиваться хуже. Вскоре выяснилось, что всё-таки могут – тот же Чибисов не сумел реализовать выход «один в ноль», но спустя пару смен армейцы подарили его одноклубникам ещё одну возможность увеличить отрыв, которой «сталевары» воспользовались.

Неколенко, Голдобин и Лайпсик сообразили на троих – Архип перехватил шайбу в средней зоне и доставил её Николаю, тот обыграл совсем переставшего защищаться Артёма Сергеева и прострелил на противоположный фланг, где тут как тут был канадский форвард, приговоривший бывшую команду в этой встрече.

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Остаток матча был уже формальностью – болельщики на «ЦСКА-Арене» с грустью ожидали финальной сирены, Илья Воробьёв широко улыбался на скамейке «Металлурга», а Сергей Фёдоров за пять минут до конца игры дал поиграть Адаму Рейдеборну, впервые в плей-офф усадив Федотова на скамейку.

У самих же игроков ЦСКА, кажется, сдают нервы – после жеста Федотова «отличился» Даррен Диц, выместивший свою злость на абсолютно спокойном Егоре Коробкине и схвативший две штрафные минуты в самой концовке. На результат это, естественно, не повлияло – «Магнитка» растоптала армейцев со счётом 4:0 и повела в финальной серии.