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ЦСКА — «Металлург Мг». Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Капитан «Металлурга» Яковлев установил рекорд плей-офф КХЛ для российских защитников

Капитан «Металлурга» Яковлев установил рекорд плей-офф КХЛ для российских защитников
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На 10-й минуте второго периода гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Магнитки» Артём Земчёнок. Он направил шайбу в дальний угол ворот мощным броском с вершины круга вбрасывания. В качестве ассистента выступил капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Он набрал 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017). Рекорд среди защитников — у Криса Ли («Металлург», 2016/2017) — 21.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга».

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