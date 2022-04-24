Капитан «Металлурга» Яковлев установил рекорд плей-офф КХЛ для российских защитников

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На 10-й минуте второго периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 23-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Магнитки» Артём Земчёнок. Он направил шайбу в дальний угол ворот мощным броском с вершины круга вбрасывания. В качестве ассистента выступил капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Он набрал 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017). Рекорд среди защитников — у Криса Ли («Металлург», 2016/2017) — 21.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга».