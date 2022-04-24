«Металлург» обыграл в гостях ЦСКА и одержал третью победу в финале Кубка Гагарина — 2022

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Единственную шайбу в игре забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок на 23-й минуте. Мощным броском с вершины круга вбрасывания он направил шайбу в дальний угол ворот Ивана Федотова. В качестве ассистентов выступили Егор Яковлев и Архип Неколенко.



«Металлург» повёл в серии со счётом 3-1. Подопечным Ильи Воробьёва осталось выиграть одну встречу, чтобы одержать победу в Кубке Гагарина — 2022. Следующий матч серии между «Металлургом» и ЦСКА состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.