«Металлург» обыграл в гостях ЦСКА и одержал третью победу в финале Кубка Гагарина — 2022
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Единственную шайбу в игре забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок на 23-й минуте. Мощным броском с вершины круга вбрасывания он направил шайбу в дальний угол ворот Ивана Федотова. В качестве ассистентов выступили Егор Яковлев и Архип Неколенко.
«Металлург» повёл в серии со счётом 3-1. Подопечным Ильи Воробьёва осталось выиграть одну встречу, чтобы одержать победу в Кубке Гагарина — 2022. Следующий матч серии между «Металлургом» и ЦСКА состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.
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