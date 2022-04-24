Жердев: «Металлург» — это хоккейная «Барселона». Всё так, как говорил Воробьёв
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Двукратный чемпион мира Николай Жердев прокомментировал итоги третьей встречи финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:0).
«Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв говорил, что они играют как футбольная «Барселона». И это действительно так. Всё так, как он говорил, его команда – это хоккейная «Барселона». Мне очень нравится, как играют уральцы. Не знаю, какое именно было тренерское задание, но сыграли магнитогорцы классно.
ЦСКА мало создавал моментов, выглядел очень просто. С такой командой, как «Металлург», так играть нельзя. Нужно больше креатива в атаке, а иначе соперник будет легко справляться», — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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