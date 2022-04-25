Илья Любушкин в матче с «Вашингтоном» забил второй гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Торонто» отличился российский защитник Илья Любушкин, для которого этого гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 12 передач в 75 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Торонто», в свою очередь, занимает третье место на Востоке, набрав 109 очков. В последних двух матчах команда потерпела два поражения.