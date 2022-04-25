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Овечкин получил травму после столкновения с бортом и не сможет продолжить матч с «Торонто»

Овечкин получил травму после столкновения с бортом и не сможет продолжить матч с «Торонто»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй третий период. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела после подножки от голкипера «Торонто» и столкновения с бортом. Россиянин не сможет продолжить игру.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Торонто», в свою очередь, занимает третье место на Востоке, набрав 109 очков. В последних двух матчах команда потерпела два поражения.

Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год
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