Овечкин получил травму после столкновения с бортом и не сможет продолжить матч с «Торонто»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй третий период. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела после подножки от голкипера «Торонто» и столкновения с бортом. Россиянин не сможет продолжить игру.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Торонто», в свою очередь, занимает третье место на Востоке, набрав 109 очков. В последних двух матчах команда потерпела два поражения.