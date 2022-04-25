Овечкин получил травму после столкновения с бортом и не сможет продолжить матч с «Торонто»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходит второй третий период. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела после подножки от голкипера «Торонто» и столкновения с бортом. Россиянин не сможет продолжить игру.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
«Торонто», в свою очередь, занимает третье место на Востоке, набрав 109 очков. В последних двух матчах команда потерпела два поражения.
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