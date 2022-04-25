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5 очков Кучерова помог «Тампе» победить «Флориду. Команды забили 12 голов

5 очков Кучерова помог «Тампе» победить «Флориду. Команды забили 12 голов
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«Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе " Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал три ассиста.

На третьей минуте отличился Кучеров. Через две минуты счёт встречи сравнял игрок «Флориды» Сэм Райнхарт. На седьмой минуте встречи Стивен Стэмкос вывел гостей вперёд. На 15-й минуте Кэл Фут довёл разницу до двух шайб. Игроки «Пантерз» Брэндон Монтур на 18-й и Мэйсон Марчмент на 21-й минуте своими шайбами сравняли счёт встречи. Дубль Ника Пола и гол Брейдена Поинта сделали разницу в три шайбы в пользу «Тампы-Бэй». Райнхарт на 48-й минуте оформил дубль. Кучеров и Стэмкос, на 52-й и 57-й минуте соответственно, довели счёт до крупного.

Для «Тампы-Бэй» эта победа стала третья кряду. Команда занимает пятую строчку на Западе со 105-ю очками. «Флорида» продолжает занимать первое место, в активе клуба 120 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Марун, Макдона) – 02:37 (5x5)   1:1 Райнхарт (Лунделль, Аччари) – 04:31 (5x5)   1:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 06:44 (5x4)   1:3 Фут (Хагель, Стэмкос) – 14:58 (5x5)   2:3 Монтур – 17:28 (5x5)   3:3 Марчмент (Жиру, Уигар) – 20:59 (5x5)   3:4 Пол (Хагель) – 25:28 (4x5)   3:5 Пол (Киллорн, Хедман) – 32:59 (5x5)   3:6 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 43:34 (5x4)   4:6 Райнхарт (Юбердо, Жиру) – 47:04 (5x4)   4:7 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 51:36 (5x5)   4:8 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 56:34 (5x4)
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