5 очков Кучерова помог «Тампе» победить «Флориду. Команды забили 12 голов

«Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе " Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал три ассиста.

На третьей минуте отличился Кучеров. Через две минуты счёт встречи сравнял игрок «Флориды» Сэм Райнхарт. На седьмой минуте встречи Стивен Стэмкос вывел гостей вперёд. На 15-й минуте Кэл Фут довёл разницу до двух шайб. Игроки «Пантерз» Брэндон Монтур на 18-й и Мэйсон Марчмент на 21-й минуте своими шайбами сравняли счёт встречи. Дубль Ника Пола и гол Брейдена Поинта сделали разницу в три шайбы в пользу «Тампы-Бэй». Райнхарт на 48-й минуте оформил дубль. Кучеров и Стэмкос, на 52-й и 57-й минуте соответственно, довели счёт до крупного.

Для «Тампы-Бэй» эта победа стала третья кряду. Команда занимает пятую строчку на Западе со 105-ю очками. «Флорида» продолжает занимать первое место, в активе клуба 120 очков.