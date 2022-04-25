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Шайба Куликова и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Шайба Куликова и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме добыли гости, счёт – 5-4.

В составе хозяев по шайбе на свой счёт записали Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, а также Данте Фаббро. На счету Микаэля Гранлунда ассистентский хет-трик.

У гостей дублем отметился Йоэль Эрикссон Эк, ещё по разу отличились Ник Бьюгстад и Кевин Фиала.

Таким образом, основное время матча закончилось вничью. Однако на пятой минуте овертайма шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Куликов, принеся гостям победу в этом поединке. Одним из ассистентов Куликова стал соотечественник Кирилл Капризов, записав на свой счёт вторую результативную передачу в этом матче.

После этой игры «Миннесота» набирает 109 очков и располагается на втором месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» имеет в своём активе 94 очка и занимает седьмое место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Бьюгстад – 11:05 (5x4)   1:1 Форсберг (Фаббро, Гранлунд) – 19:57 (5x5)   1:2 Эрикссон Эк (Дьюар, Крамаросса) – 26:36 (5x5)   2:2 Дюшейн (Гранлунд, Форсберг) – 30:40 (5x4)   3:2 Джохансен (Форсберг, Гранлунд) – 33:38 (5x4)   3:3 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов) – 38:27 (5x4)   3:4 Фиала (Болди) – 39:37 (5x5)   4:4 Фаббро (Дюшейн, Йози) – 54:20 (5x5)   4:5 Куликов (Эрикссон Эк, Капризов) – 64:58 (3x3)
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