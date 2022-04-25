Шайба Куликова и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме добыли гости, счёт – 5-4.
В составе хозяев по шайбе на свой счёт записали Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, а также Данте Фаббро. На счету Микаэля Гранлунда ассистентский хет-трик.
У гостей дублем отметился Йоэль Эрикссон Эк, ещё по разу отличились Ник Бьюгстад и Кевин Фиала.
Таким образом, основное время матча закончилось вничью. Однако на пятой минуте овертайма шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Куликов, принеся гостям победу в этом поединке. Одним из ассистентов Куликова стал соотечественник Кирилл Капризов, записав на свой счёт вторую результативную передачу в этом матче.
После этой игры «Миннесота» набирает 109 очков и располагается на втором месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» имеет в своём активе 94 очка и занимает седьмое место в таблице.
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