Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод, в котором травмировал Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.



Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод с травмой хоккеиста.



«Он наехал на мою клюшку и споткнулся об неё. У меня не было намерения делать ему подножку, надеюсь, он в порядке.



Я похлопал его когда он упал. Понятно, что он был раздосадован. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», – сказал Челльгрен на пресс-конференции.



Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.

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