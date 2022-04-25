Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод, в котором травмировал Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.
Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод с травмой хоккеиста.
«Он наехал на мою клюшку и споткнулся об неё. У меня не было намерения делать ему подножку, надеюсь, он в порядке.
Я похлопал его когда он упал. Понятно, что он был раздосадован. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», – сказал Челльгрен на пресс-конференции.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.
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