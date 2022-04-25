Овечкин швырнул шлем на пол, уходя в раздевалку после полученной травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.



Уходя с площадки в раздевалку форвард швырнул шлем на пол.

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Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.

За «Торонто» в этом матче забивали российский защитник Илья Любушкин, российский форвард Илья Михеев и Джейсон Спецца. Победный буллит реализовал Александр Керфут.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Ларс Эллерс и Маркус Юханссон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Евгений Кузнецов также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и реализовал послематчевых буллит.