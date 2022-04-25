«Мы любим вас (сегодня), «Сан-Хосе»! Яркая реакция «Далласа» на поражение «Вегаса»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе», общий счёт – 5-4.



Победа «Шаркс» сохранила для «Даллас Старз» отрыв в три очка в борьбе за место в плей-офф. После победы «Сан-Хосе» официальный «Твиттер» «Далласа» эмоционально отреагировал.



«Мы вас любим (сегодня), «Сан-Хосе», – написал клуб в «Твиттере».



На данный момент «Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. У «Вегаса» 90 баллов.



Обе команды провели по 79 игр, в регулярном чемпионате им предстоит сыграть ещё по три матча.

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