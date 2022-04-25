«Мы любим вас (сегодня), «Сан-Хосе»! Яркая реакция «Далласа» на поражение «Вегаса»
Поделиться
В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе», общий счёт – 5-4.
Победа «Шаркс» сохранила для «Даллас Старз» отрыв в три очка в борьбе за место в плей-офф. После победы «Сан-Хосе» официальный «Твиттер» «Далласа» эмоционально отреагировал.
«Мы вас любим (сегодня), «Сан-Хосе», – написал клуб в «Твиттере».
На данный момент «Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. У «Вегаса» 90 баллов.
Обе команды провели по 79 игр, в регулярном чемпионате им предстоит сыграть ещё по три матча.
Новость по темеГолевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
10:25
-
10:06
-
09:58
-
09:13
-
08:59
-
08:50
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
08:04
-
07:33
-
07:24
-
07:19
-
07:16
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:22
-
06:12
-
06:03
-
05:41
-
05:35
-
05:26
-
05:04
-
05:02
-
04:30
-
04:15
-
03:44
-
02:47
-
02:22
-
02:19
-
02:12
-
01:43
-
00:03
- 24 апреля 2022
-
23:56
Партнерский контент