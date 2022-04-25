«С русскими больше не связываемся». Селянне нашёл покупателей на арену «Йокерита»

Известный финский хоккеист Теэму Селляне рассказал, что помогает «Йокериту» с решением проблем.
«Я нашел покупателей, которые готовы купить бывшую арену «Йокерита» – «Хартвалл-Арену» — для себя.
Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но да, у нас есть люди, которые готовы это сделать.
Больше не связываемся с русскими», – цитирует Селянне Iltalehti.
Напомним, бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену» Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, что вызвало недовольство в руководстве финского хоккея.
В феврале финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ, а позднее объявил о решении покинуть лигу. По сообщениям клуба, «Йокерит» пропустит ближайший сезон, а на чемпионат-2023/2024 будет заявляться в финскую лигу.
- 25 апреля 2022
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:54
-
12:28
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:14
-
11:00
-
10:25
-
10:06
-
09:58
-
09:13
-
08:59
-
08:50
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
08:04
-
07:33
-
07:24
-
07:19
-
07:16
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:22
-
06:12
-
06:03
-
05:41
-
05:35
-
05:26
-
05:04
-
05:02