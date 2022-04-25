Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С русскими больше не связываемся». Селянне нашёл покупателей на арену «Йокерита»

«С русскими больше не связываемся». Селянне нашёл покупателей на арену «Йокерита»
Комментарии

Известный финский хоккеист Теэму Селляне рассказал, что помогает «Йокериту» с решением проблем.

«Я нашел покупателей, которые готовы купить бывшую арену «Йокерита» – «Хартвалл-Арену» — для себя.

Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но да, у нас есть люди, которые готовы это сделать.

Больше не связываемся с русскими», – цитирует Селянне Iltalehti.

Напомним, бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену» Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, что вызвало недовольство в руководстве финского хоккея.

В феврале финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ, а позднее объявил о решении покинуть лигу. По сообщениям клуба, «Йокерит» пропустит ближайший сезон, а на чемпионат-2023/2024 будет заявляться в финскую лигу.

«Пророссийский» бездомный клуб с долгами. Как дела у «Йокерита», сбежавшего из КХЛ «Пророссийский» бездомный клуб с долгами. Как дела у «Йокерита», сбежавшего из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022