«Пророссийский» бездомный клуб с долгами. Как дела у «Йокерита», сбежавшего из КХЛ

В финском парламенте предлагают не пускать «джокеров» в родной чемпионат до 2030 года.

5 апреля стал известен состав участников КХЛ на сезон-2022/2023. По сравнению с завершающимся чемпионатом прошло два изменения – свои заявки не подали рижское «Динамо» и «Йокерит». И если о выходе из лиги латвийцев стало известно ещё в конце февраля, то вот финны официально объявили о решении покинуть КХЛ только после заявления Алексея Морозова. Хотя всё было понятно заранее – сразу после снятия «джокеров» с плей-офф.

«Йокерит» постепенно возвращается к докэхаэловской жизни – недавно клуб провёл обратный ребрендинг, вернув синий фон эмблеме вместо «российского» белого, а также вновь стал на 100% финским – Яри Курри выкупил 40% акций, принадлежавших филиалу «Норильского никеля» в Финляндии, и стал единоличным владельцем команды.

«Джокеры» уже объявили о желании вернуться в Лиигу начиная с сезона-2023/2024. И может показаться, что долгожданное для болельщиков клуба возвращение в родную гавань как никогда близко. Но всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.

«Йокериту» негде играть

Одна из главных проблем «джокеров» — отсутствие домашнего стадиона. «Хартвалл-Арена», на которой клуб выступал во время пребывания в КХЛ, для финского чемпионата не подойдёт – пока дворцом владеют пребывающие в санкционных списках Геннадий Тимченко и братья Ротенберги, «Йокериту» в нём играть не позволят.

«Хартвалл-Арена» Фото: ХК «Йокерит»

Одним из главных вариантов для переезда является 8-тысячный Ледовый дворец, в котором «джокеры» играли с момента основания в 1967 году до переезда на «Хартвалл» в 1997-м. Сейчас эту арену единолично занимает другой столичный клуб – ХИФК. Однако не исключён вариант, при котором «Йокерит» может играть и за пределами Хельсинки – в городе-спутнике столицы Эспоо, где КХЛ уже бывала: в 2008 году рижское «Динамо» поочерёдно приняло там «Ак Барс» и «Ладу».

«Будем надеяться, что мы сможем найти решение. Каждый в клубе хочет, чтобы у нас была собственная арена», — сказал Курри. Чтобы «Йокерит» мог вернуться в Лиигу, ему необходимо определиться и подать необходимую лицензию до конца октября.

Пророссийский клуб

Но даже определённость с ареной не гарантирует «джокерам» скорого возвращения в финский чемпионат. У «Йокерита» нашлись противники на государственном уровне – член финского парламента Микко Керна в своём «твиттере» высказался категорически против присоединения столичной команды к Лииге: «Требую, чтобы «Йокериту» был заблокирован вход в чемпионат до 2030 года в качестве наказания за связи с президентом России. Если потребуется, я готов выступить с такой инициативой. Курри, в свою очередь, должен быть помещён в санкционный список.

Яри Курри Фото: ХК «Йокерит»

Этот пророссийский клуб, естественно, не должен быть допущен к возвращению в Лиигу. «Йокерит» покинул клуб не добровольно, а по принуждению», — заявил Керна, сопроводив пост картинкой с перечёркнутой эмблемой «Йокерита».

Стоит отметить, что Курри находится в активном поиске новых владельцев для команды после того, как выкупил долю у «Норникеля». Интересно, изменится ли мнение Керна, если у Яри останется только миноритарный пакет акций?

Убыточный клуб

Ещё одной проблемой для «Йокерита» является финансовая составляющая. На днях финский телеканал MTV поделился потерями «джокеров» с момента вступления в КХЛ. Цифры, мягко говоря, удручающие:

2014/2015 – 13,4 € млн

2015/2016 – 15,4 € млн

2016/2017 – 14,9 € млн

2017/2018 – 12,5 € млн

2018/2019 – 11,3 € млн

2019/2020 – 10,9 € млн

2020/2021 – 10,2 € млн

В общей сложности убытки «Йокерита», не считая последнего сезона, составили 88,6 € млн. При этом годовой бюджет финнов пять лет назад равнялся приблизительно 20 € млн.

Как «джокеры» собираются жить дальше с такими тратами – большой вопрос. Но ответ на него будет получен ещё не скоро.