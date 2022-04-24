«Пророссийский» бездомный клуб с долгами. Как дела у «Йокерита», сбежавшего из КХЛ

5 апреля стал известен состав участников КХЛ на сезон-2022/2023. По сравнению с завершающимся чемпионатом прошло два изменения – свои заявки не подали рижское «Динамо» и «Йокерит». И если о выходе из лиги латвийцев стало известно ещё в конце февраля, то вот финны официально объявили о решении покинуть КХЛ только после заявления Алексея Морозова. Хотя всё было понятно заранее – сразу после снятия «джокеров» с плей-офф.
«Йокерит» постепенно возвращается к докэхаэловской жизни – недавно клуб провёл обратный ребрендинг, вернув синий фон эмблеме вместо «российского» белого, а также вновь стал на 100% финским – Яри Курри выкупил 40% акций, принадлежавших филиалу «Норильского никеля» в Финляндии, и стал единоличным владельцем команды.
«Джокеры» уже объявили о желании вернуться в Лиигу начиная с сезона-2023/2024. И может показаться, что долгожданное для болельщиков клуба возвращение в родную гавань как никогда близко. Но всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
«Йокериту» негде играть
Одна из главных проблем «джокеров» — отсутствие домашнего стадиона. «Хартвалл-Арена», на которой клуб выступал во время пребывания в КХЛ, для финского чемпионата не подойдёт – пока дворцом владеют пребывающие в санкционных списках Геннадий Тимченко и братья Ротенберги, «Йокериту» в нём играть не позволят.
«Хартвалл-Арена»
Фото: ХК «Йокерит»
Одним из главных вариантов для переезда является 8-тысячный Ледовый дворец, в котором «джокеры» играли с момента основания в 1967 году до переезда на «Хартвалл» в 1997-м. Сейчас эту арену единолично занимает другой столичный клуб – ХИФК. Однако не исключён вариант, при котором «Йокерит» может играть и за пределами Хельсинки – в городе-спутнике столицы Эспоо, где КХЛ уже бывала: в 2008 году рижское «Динамо» поочерёдно приняло там «Ак Барс» и «Ладу».
«Будем надеяться, что мы сможем найти решение. Каждый в клубе хочет, чтобы у нас была собственная арена», — сказал Курри. Чтобы «Йокерит» мог вернуться в Лиигу, ему необходимо определиться и подать необходимую лицензию до конца октября.
Пророссийский клуб
Но даже определённость с ареной не гарантирует «джокерам» скорого возвращения в финский чемпионат. У «Йокерита» нашлись противники на государственном уровне – член финского парламента Микко Керна в своём «твиттере» высказался категорически против присоединения столичной команды к Лииге: «Требую, чтобы «Йокериту» был заблокирован вход в чемпионат до 2030 года в качестве наказания за связи с президентом России. Если потребуется, я готов выступить с такой инициативой. Курри, в свою очередь, должен быть помещён в санкционный список.
Яри Курри
Фото: ХК «Йокерит»
Этот пророссийский клуб, естественно, не должен быть допущен к возвращению в Лиигу. «Йокерит» покинул клуб не добровольно, а по принуждению», — заявил Керна, сопроводив пост картинкой с перечёркнутой эмблемой «Йокерита».
Стоит отметить, что Курри находится в активном поиске новых владельцев для команды после того, как выкупил долю у «Норникеля». Интересно, изменится ли мнение Керна, если у Яри останется только миноритарный пакет акций?
Убыточный клуб
Ещё одной проблемой для «Йокерита» является финансовая составляющая. На днях финский телеканал MTV поделился потерями «джокеров» с момента вступления в КХЛ. Цифры, мягко говоря, удручающие:
- 2014/2015 – 13,4 € млн
- 2015/2016 – 15,4 € млн
- 2016/2017 – 14,9 € млн
- 2017/2018 – 12,5 € млн
- 2018/2019 – 11,3 € млн
- 2019/2020 – 10,9 € млн
- 2020/2021 – 10,2 € млн
В общей сложности убытки «Йокерита», не считая последнего сезона, составили 88,6 € млн. При этом годовой бюджет финнов пять лет назад равнялся приблизительно 20 € млн.
Как «джокеры» собираются жить дальше с такими тратами – большой вопрос. Но ответ на него будет получен ещё не скоро.
- 24 апреля 2022
-
18:18
-
18:02
-
17:36
-
17:06
-
16:47
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:33
-
15:25
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:15
-
12:53
-
12:32
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:50
-
10:20
-
09:53
-
09:26
-
09:00
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37