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Светлов: пока Кошечкин явный фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф

Светлов: пока Кошечкин явный фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о финале Кубка Гагарина, где встречаются «Металлург» и ЦСКА.

Почему «Магнитка», кажется, не устала? «Металлург» идеально провёл финал конфренции с «Трактором», пять матчей стали для «Магнитки» хорошим тренировочным форматом, позволившим и получить практику, и сэкономить силы. Это чувствуется.

Вратарская дуэль? Это второй важнейший фактор в серии. В своё время работал с Василием Кошечкиным в «Ладе», у него великолепная и именно вратарская нервная система. Кошечкин всегда спокоен и собран, он на своей волне и при этом открыт. Это свойство больших вратарей, что и подтверждается его многочисленными титулами.

Также нужно учитывать, что этот чемпионат был для Василия щадящим, основную нагрузку взял финн Юха Олкинуора. Кошечкин где-то посмотрел за процессом со стороны, залечил болячки и накопил энергию на плей-офф. Пока он явный фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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