Светлов: пока Кошечкин явный фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о финале Кубка Гагарина, где встречаются «Металлург» и ЦСКА.
Почему «Магнитка», кажется, не устала? «Металлург» идеально провёл финал конфренции с «Трактором», пять матчей стали для «Магнитки» хорошим тренировочным форматом, позволившим и получить практику, и сэкономить силы. Это чувствуется.
Вратарская дуэль? Это второй важнейший фактор в серии. В своё время работал с Василием Кошечкиным в «Ладе», у него великолепная и именно вратарская нервная система. Кошечкин всегда спокоен и собран, он на своей волне и при этом открыт. Это свойство больших вратарей, что и подтверждается его многочисленными титулами.
Также нужно учитывать, что этот чемпионат был для Василия щадящим, основную нагрузку взял финн Юха Олкинуора. Кошечкин где-то посмотрел за процессом со стороны, залечил болячки и накопил энергию на плей-офф. Пока он явный фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 25 апреля 2022
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:54
-
12:28
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:14
-
11:00
-
10:25
-
10:06
-
09:58
-
09:13
-
08:59
-
08:50
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
08:04
-
07:33
-
07:24
-
07:19
-
07:16
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:22
-
06:12
-
06:03
-
05:41
-
05:35
-
05:26
-
05:04
-
05:02