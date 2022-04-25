Плющев — о травме Овечкина: не знаю, почему судьи не отреагировали
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал травму капитана и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, полученную в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, бул.).
«Что касается реакции Овечкина после травмы, думаю, он расстроился. Скорее всего, у Александра вылетел голеностоп. Сейчас он в достаточно неплохой форме, набирал очки, выпадет, наверное, на какое-то время из обоймы. Поэтому и расстроился.
На мой взгляд, нарушение со стороны вратаря было. Клюшка пошла вперёд, когда эпизод для голкипера был исчерпан. Не знаю, почему судьи не отреагировали", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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