Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о травме Овечкина: не знаю, почему судьи не отреагировали

Плющев — о травме Овечкина: не знаю, почему судьи не отреагировали
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал травму капитана и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, полученную в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, бул.).

«Что касается реакции Овечкина после травмы, думаю, он расстроился. Скорее всего, у Александра вылетел голеностоп. Сейчас он в достаточно неплохой форме, набирал очки, выпадет, наверное, на какое-то время из обоймы. Поэтому и расстроился.

На мой взгляд, нарушение со стороны вратаря было. Клюшка пошла вперёд, когда эпизод для голкипера был исчерпан. Не знаю, почему судьи не отреагировали", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Овечкин ругался и яростно швырял шлем! Он получил травму из-за вратарской подножки Овечкин ругался и яростно швырял шлем! Он получил травму из-за вратарской подножки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022