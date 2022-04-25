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«Несколько поколений хотели играть, как вы». Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием

«Несколько поколений хотели играть, как вы». Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка с 70-летним юбилеем.

«В вашей биографии — яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее. Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк.

Белорусы знают и ценят вас как человека, который внёс значительный вклад в развитие белорусско-российских спортивных связей и укрепление дружбы между нашими народами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях», — говорится в заявлении Лукашенко на официальном сайте президента Республики Беларусь.

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