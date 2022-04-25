«Вашингтон» сообщил о степени серьёзности травмы Овечкина и сроках его возвращения
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал серьёзных последствий травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).
«Капитан клуба Александр Овечкин получил повреждение верхней части тела в матче с «Торонто», он вернётся в строй со дня на день», — сообщает твиттер-аккаунт «Кэпиталз».
Напомним, 36-летний россиянин получил травму после подножки от голкипера «Мэйпл Лифс» Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В текущем сезоне форвард принял участие в 77 матчах регулярки, забросив 50 шайб и отдав 40 результативных передач при показателе полезности «+8».
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