«Вашингтон» сообщил о степени серьёзности травмы Овечкина и сроках его возвращения

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал серьёзных последствий травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).



«Капитан клуба Александр Овечкин получил повреждение верхней части тела в матче с «Торонто», он вернётся в строй со дня на день», — сообщает твиттер-аккаунт «Кэпиталз».



Напомним, 36-летний россиянин получил травму после подножки от голкипера «Мэйпл Лифс» Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.



В текущем сезоне форвард принял участие в 77 матчах регулярки, забросив 50 шайб и отдав 40 результативных передач при показателе полезности «+8».