Кровяков: Ротенберг не говорил, что ждёт в основе СКА. Посмотрим, что будет дальше

Нападающий «СКА-1946» Максим Кровяков поделился эмоциями от победы в финале Кубка Харламова и звания самого ценного игрока плей-офф МХЛ.

«В этом сезоне удачно всё сложилось, эмоции позитивные! Пока звание MVP плей-офф никак не ощущается. О каких-то личных достижениях не думал, готовился к матчам. Сейчас вот удивился, вообще.



Не говорил ли Роман Борисович, что в следующем году ждёт в основе? Нет, таких разговоров не было. Посмотрим, что дальше будет», – сказал Кровяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. В текущем плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).



СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2022 на стадии полуфинала, уступив в серии московскому ЦСКА (3-4).