Хуснутдинов: завоевание Кубка Харламова подсластило пилюлю после плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от завоевания Кубка Харламова.
«Эмоций не передать – первый Кубок для клуба, для нашего города в молодёжке. Очень рад! У нас замечательный коллектив, замечательный тренерский штаб, персонал. Мы давно за этим шли. Слава богу, что так получилось. Есть особые чувства, что как капитан поднимал кубок первым, но в глубине души поднимал кубок вместе с командой. Команда весь сезон шла к этому, я подключился только в финале. Они помогли мне адаптироваться и помочь команде.
Конечно, завоевание Кубка Харламова подсластило пилюлю после плей-офф КХЛ. Уйти с сезона с трофеем – лучше, чем ни с чем. Очень рад, что помог и себе, и команде завоевать этот кубок», – сказал Хуснутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. В текущем плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).
СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2022 на стадии полуфинала, уступив в серии московскому ЦСКА (3-4).
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