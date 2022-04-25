Хуснутдинов: завоевание Кубка Харламова подсластило пилюлю после плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от завоевания Кубка Харламова.

«Эмоций не передать – первый Кубок для клуба, для нашего города в молодёжке. Очень рад! У нас замечательный коллектив, замечательный тренерский штаб, персонал. Мы давно за этим шли. Слава богу, что так получилось. Есть особые чувства, что как капитан поднимал кубок первым, но в глубине души поднимал кубок вместе с командой. Команда весь сезон шла к этому, я подключился только в финале. Они помогли мне адаптироваться и помочь команде.



Конечно, завоевание Кубка Харламова подсластило пилюлю после плей-офф КХЛ. Уйти с сезона с трофеем – лучше, чем ни с чем. Очень рад, что помог и себе, и команде завоевать этот кубок», – сказал Хуснутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. В текущем плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).



СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2022 на стадии полуфинала, уступив в серии московскому ЦСКА (3-4).