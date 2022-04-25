Мичков стал лучшим снайпером Кубка Харламова, Кровяков — лучшим бомбардиром

Сегодня, 25 апреля, санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) и стал обладателем трофея. Петербуржцы впервые завоевали главный титул Молодёжной хоккейной лиги.
В этом матче нападающий Матвей Мичков забил лакросс-гол, а форвард Максим Кровяков отметился результативной передачей.
По итогам плей-офф Мичков с 13 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером, опередив ближайшего преследователя – Ярослава Лихачёва из «Локо» – на один гол. Кровяков заработал в Кубке Харламова 23 очка и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету шесть голов и 17 результативных передач. Его ближайшие преследователи – Ярослав Лихачёв («Локо») и Егор Сердюк («Омские Ястребы») – набрали по 20 баллов.
Отметим, что по итогам плей-офф Кровяков был признан самым ценным игроком.
- 25 апреля 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:38
-
21:30
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:10
-
19:20
-
18:57
-
18:26
-
18:11
-
17:40
-
17:11
-
16:51
-
16:30
-
15:45
-
15:30
-
15:17
-
14:56
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:54