Мичков стал лучшим снайпером Кубка Харламова, Кровяков — лучшим бомбардиром

Сегодня, 25 апреля, санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) и стал обладателем трофея. Петербуржцы впервые завоевали главный титул Молодёжной хоккейной лиги.



В этом матче нападающий Матвей Мичков забил лакросс-гол, а форвард Максим Кровяков отметился результативной передачей.



По итогам плей-офф Мичков с 13 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером, опередив ближайшего преследователя – Ярослава Лихачёва из «Локо» – на один гол. Кровяков заработал в Кубке Харламова 23 очка и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету шесть голов и 17 результативных передач. Его ближайшие преследователи – Ярослав Лихачёв («Локо») и Егор Сердюк («Омские Ястребы») – набрали по 20 баллов.



Отметим, что по итогам плей-офф Кровяков был признан самым ценным игроком.

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