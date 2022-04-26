Разин: какой солдат не мечтает быть генералом? Одна из целей — возглавить сборную России

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги сезона КХЛ для клуба, а также рассказал о своих амбициях.



«Нам удалось сделать большой прыжок вперёд. Мы шли по чемпионату хорошо. Провалили начало сезона. Наверное, об этом уже никто не помнит, но после семи туров мы набрали всего пять очков и шли на последнем месте. Потом у нас был рывок, мы ставили рекорды, но в плей-офф нам не хватило спортивной наглости. В третьей игре с «Динамо», когда у нас было, казалось бы, психологическое преимущество, два периода мы были очень робкими. Плохо сыграли в том матче, чего-то испугались.



Рекорд «Северстали» — 19 матчей подряд с набранными очками. В чём секрет? Не скажу, но секрет есть! Мы летели после дальневосточной поездки, было время подумать. Ходили в салон к ребятам, много общались. Когда вернулись, мы приняли неоднозначное решение. Не скажу, что мы сделали, но именно этот ход подтолкнул команду. Это было и эмоциональное решение и, так сказать, денежное. Ребята объединились, бились и старались.



Можно выделить команду, против которой было сложно играть? У меня не получаются игры с «Локомотивом». Не уверен, что вообще обыгрывал их как тренер, в Ярославле точно не побеждал. Почему — не знаю! «Йокерит» тоже долго не мог победить, но в прошлом году обыграли их, в этом отыгрались с 1:3, два раза меняя вратаря. А вот «Локомотив» чего-то… Хотя в товарищеских матчах во время олимпийской паузы мы их побеждали.



Есть амбиции поработать главным тренером в топ-клубе? Какой солдат не мечтает быть генералом? Конечно, есть амбиции, которые хочется воплотить в жизнь. Одна из таких целей — сборную попробовать возглавить.



Уже не первый год совмещаю должность главного тренера и генерального менеджера команды. Это по-прежнему не проблема для вас? Я не генеральный менеджер! Как я всем доказываю, что раньше дрался, так же доказываю, что я не генеральный менеджер (смеётся). Просто есть функции, которые я выполняю, помимо функций главного тренера. Всё равно я не могу сам предложить контракт какому-то хоккеисту, это принимается у нас коллегиально», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.