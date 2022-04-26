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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Выиграет ли «Магнитка» Кубок Гагарина в пятом матче финала КХЛ с ЦСКА?

Выиграет ли «Магнитка» Кубок Гагарина в пятом матче финала КХЛ с ЦСКА?
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Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

Счёт в серии — 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, которые находятся в шаге от победы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выиграет ли «Магнитка» Кубок Гагарина в пятом матче финала КХЛ с ЦСКА?

Опрос доступен на сайте Quiz.

Стартовое вбрасывание во встрече состоится в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, «Металлург» уступил дома в первом матче финальной серии со счётом 1:3, а затем одержал три победы — 6:4, 4:0, 1:0.

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