Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



Счёт в серии — 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, которые находятся в шаге от победы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выиграет ли «Магнитка» Кубок Гагарина в пятом матче финала КХЛ с ЦСКА?

Опрос доступен на сайте Quiz.

Стартовое вбрасывание во встрече состоится в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, «Металлург» уступил дома в первом матче финальной серии со счётом 1:3, а затем одержал три победы — 6:4, 4:0, 1:0.