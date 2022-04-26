Г. Орлов: здорово, что в МХЛ атакующий чемпион, играющий в современный хоккей

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление санкт-петербургского «СКА-1946» в Кубке Харламова — 2022, где молодёжный клуб одержал победу.



«СКА-1946» был сильнее не только в финале, петербуржцы мощнее выглядели в течение всего плей-офф, одинаково сильно играли и дома, и на выезде. Что приятно — у нас атакующий чемпион, играющий в современный хоккей. За таким стилем будущее — это не только приносит победы, но и привлекает болельщиков на трибуны.



Мичков, Чибриков, Хуснутдинов, Кровяков, Свечков и другие в следующем году наверняка получат возможность проявить себя в основном составе, для них этот кубок — только начало длинной карьеры. Сейчас Петербург – один из главных хоккейных центров в стране, молодёжь с удовольствием сюда приезжает, правильно оценивая свои перспективы. Инфраструктура, тренеры, отношение руководства — всё это делает СКА привлекательным клубом для молодёжи. Это уже третий финал для «СКА-1946» за последние годы, и нет сомнений, что при таком подходе к работе не последний», — сказал Орлов «Чемпионату».