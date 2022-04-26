Генменеджер «Югры»: рынок-2022 будет более сложным. В КХЛ случится охлаждение к легионерам

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев подвёл итоги сезона для клуба, а также рассказал о предстоящей трансферной кампании.



«Многие говорили о том, что из четвёрки полуфиналистов — «Югра», «Рубин» и два клуба из Санкт-Петербурга «СКА-Нева» и «Динамо» — любой может выиграть Кубок Петрова. На мой взгляд, фаворитов в плей-офф действительно не было, поэтому успех «Рубина» не удивляет.



У «Югры» и «Рубина» много общего? Мы — главные клубы вертикали, тогда как команды из Санкт-Петербурга могли рассчитывать на пополнение из КХЛ — из СКА и московского «Динамо». Возможно, мы на старте полуфинала не совсем были готовы к тому, что соперник оперативно усилится несколькими сильными игроками из московского «Динамо». «Рубин» в финале к этому уже подготовился.



Как оценю итоги сезона для «Югры»? Победа в регулярном чемпионате с рекордной серией — это плюс, поражение в полуфинале — минус. Рассчитывали сохранить в своих руках Кубок Петрова, потенциал был, извлечём уроки.



Работа на трансферном рынке у «Югры» уже началась? У нас она и не завершалась, активно смотрим игроков и изучаем рынок. Намётки есть, но до 30 апреля, согласно регламенту, никаких новостей не будет, а в дальнейшем вся информация — на официальном сайте «Югры».



Какие позиции намерены усилить? И атаку, и оборону, примерно в равной пропорции. В ВХЛ действуют лимиты на возрастных игроков, поэтому всех свободных агентов сохранить не сможем. При этом учитываем, что югорская молодёжь растёт и составляет конкуренцию, к чему всегда стремились.



В чём специфика рынка-2022? Судя по всему, рынок игроков будет ещё более напряжённым и сложным. Скорее всего, в КХЛ в силу ряда объективных причин произойдёт некоторое охлаждение к легионерам, значит, увеличится спрос на российских хоккеистов.



При этом нужно учитывать, что у «Югры» есть свои плюсы — у нас сложилась определённая репутация на рынке, хоккеисты нашему клубу доверяют, зная, что мы никогда не мешаем их профессиональному росту. Примеры наших прошлогодних форвардов Тертышного и Пилипенко, которые стали одними из открытий этого сезона КХЛ, — показательные», — цитирует Гусева Russia-Hockey.ru.