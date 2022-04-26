Лишение Санкт-Петербурга ЧМ-2023 не скажется на сроках строительства «СКА Арены»
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Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова после объявления решения Международной федерации хоккея о переносе чемпионата мира 2023 года из России ответила на вопрос, скажется ли это на сроках строительства «СКА Арены».
«Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки. Проведение чемпионата мира не является обязательным условием концессии. Конечно, ввод арены планировался под ЧМ-2023, но его отмена не затормозит строительство», — сказала Рудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
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