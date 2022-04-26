ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и сократил отставание в серии — 2-3

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

На 36-й минуте Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова вывел московских армейцев вперёд, прервав рекордную по продолжительности сухую серию в финалах плей-офф КХЛ, установленную 39-летним голкипером Василием Кошечкиным. На старте третьего периода магнитогорцы сумели сравнять счёт. Играя в большинстве, хоккеисты «Металлурга» разыгрывали шайбу. Андрей Светлаков попытался перехватить прострел Максима Карпова, но послал шайбу в собственные ворота — 1:1. На 48-й минуте Егор Коробкин после отбора в чужой зоне «пробил» Ивана Федотова — 2:1. На 54-й минуте Максим Соркин сравнял счёт — 2:2. Победу армейцам в овертайме принёс бросок Класа Дальбека — 3:2.

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Таким образом, ЦСКА сократил отставание в серии — 2-3.