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ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и сократил отставание в серии — 2-3

ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и сократил отставание в серии — 2-3
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
26 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Окулов (Нестеров) – 35:49 (5x5)   1:1 Карпов – 40:36 (5x4)   2:1 Коробкин – 47:36 (5x5)   2:2 Соркин (Юртайкин) – 53:56 (5x5)   2:3 Дальбек (Нестеров) – 73:44 (5x5)

На 36-й минуте Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова вывел московских армейцев вперёд, прервав рекордную по продолжительности сухую серию в финалах плей-офф КХЛ, установленную 39-летним голкипером Василием Кошечкиным. На старте третьего периода магнитогорцы сумели сравнять счёт. Играя в большинстве, хоккеисты «Металлурга» разыгрывали шайбу. Андрей Светлаков попытался перехватить прострел Максима Карпова, но послал шайбу в собственные ворота — 1:1. На 48-й минуте Егор Коробкин после отбора в чужой зоне «пробил» Ивана Федотова — 2:1. На 54-й минуте Максим Соркин сравнял счёт — 2:2. Победу армейцам в овертайме принёс бросок Класа Дальбека — 3:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА сократил отставание в серии — 2-3.

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