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Судьбу пятого матча финала КХЛ решит овертайм. «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина

Судьбу пятого матча финала КХЛ решит овертайм. «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимает ЦСКА. После третьего периода счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце второго игрового отрезка Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова вывел московских армейцев вперёд. На 36-й секунде третьего периода Андрей Светлаков «срезал» шайбу в собственные ворота — гол записали на Максима Карпова. На 48-й минуте Егор Коробкин после отбора в чужой зоне вывел магнитогорцев вперёд. На 54-й минуте Максим Соркин сравнял счёт — 2:2. Таким образом, судьба матча решится в овертайме.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга». В случае победы «Металлург» станет обладателем Кубка Гагарина сезона-2021/2022.

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