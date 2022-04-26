«Металлург» сравнял счёт в шестом матче с ЦСКА после автогола Светлакова

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимает ЦСКА. К началу третьего периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте третьего игрового отрезка «Металлург» смог сравнять счёт. Уральцы сразу расположились в зоне, Максим Карпов с левого края прострелил на пятак — Андрей Светлаков распластался на льду, подставил клюшку и переправил шайбу в свои ворота.

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Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга». В случае победы «Металлург» станет обладателем Кубка Гагарина сезона-2021/2022.