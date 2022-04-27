Овечкин ответил на вопрос о том, успеет ли он восстановиться к плей-офф после травмы

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, пропускающий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы, выразил мнение о том, сумеет ли он восстановиться к началу розыгрыша Кубка Стэнли.
«Я чувствую себя довольно хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я не собираюсь говорить «да» или «нет», но прямо сейчас мы просто принимаем решение не играть, а далее будем принимать решение непосредственно перед матчем», — приводит слова Александра журналистка The Athletic Саманта Пэлл в «Твиттере».
Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
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