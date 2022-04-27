Состоялась церемония чествования Овечкина по случаю попадания в тройку лучших снайперов

Перед заключительной домашней игрой регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в «Кэпиталз». Саму встречу с «Айлендерс» он пропускает из-за повреждения верхней части тела.

Напомним, в марте Овечкин в матче всё с тем же «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место. Для этого форварду потребовалось 1256 игр – это на 477 матчей меньше, чем провёл Ягр (1733).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах за «Вашингтон», в которых набрал 90 (50+40) очков и заработал коэффициент полезности «+8».