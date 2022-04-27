Вайсфельд: Кошечкин вселяет уверенность в партнёров. Федотов допускал много отскоков шайбы

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о результате шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором московский ЦСКА на выезде в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2 ОТ) и сократил отставание в серии – 2-3.

«Мне понравился шестой матч. Даже несмотря на то что после первого периода счёт не был открыт, игра держала в напряжении. Было ли после 2:1 ощущение, что «Магнитка» выиграет? Было, но при 0:1 было ощущение, что выиграет ЦСКА. Были качели, ситуация могла повернуться в любую сторону. После каждого гола есть ощущение, что всё – кто забил, тот и выиграл. Не сказал бы, что «Магнитке» проще играть на выезде. В шестом матче всё решил один бросок. В конце концов, это овертайм. «Металлург» играл хорошо, как и ЦСКА.

Игра Кошечкина? С одной стороны, в 39-летнем возрасте он должен быстрее уставать. С другой, спортсмен в таком возрасте знает, как себя готовить. Он не делает лишних движений, играет экономично. У Василия очень высокое мастерство, не удивлён, что он так играет. Не скажу, что Федотов плохо играет, но Кошечкин своей игрой вселяет уверенность в партнёров. Положительный момент для Ивана – в последнем матче он был сфокусирован на игре, не отвлекался на посторонние вещи. Он сыграл действительно хорошо, но допускал много отскоков шайбы», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.