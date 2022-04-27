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Артемий Панарин досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы

Артемий Панарин досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы
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30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, идёт 3-й период) из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает корреспондент NewsDay Sports Колин Стефенсон в «Твиттере».

В этой игре Панарин провёл на льду лишь 8 минут и 2 секунды и не отметился ни единым значимым действием. Его партнёр по команде Эндрю Копп также выбыл из строя, получив повреждение нижней части тела, его игровое время составило 6 минут 53 секунды.

Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 играх.

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