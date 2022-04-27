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31 сейв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

31 сейв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Алекси Лафренье. Российский нападающий Артемий Панарин не сумел доиграть встречу до конца из-за травмы. Он провёл на льду лишь 8 минут и 2 секунды. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

У «Каролины» забивали Винсент Трочек, Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 29 секунд, заработав «-1». Вратарь Пётр Кочетков отразил 31 бросок. Это третий матч в НХЛ для россиянина.

После 80 матчей «Рейнджерс» занимают 5-е место в Восточной конференции. На счету команды 108 очков. «Каролина» (81) находится на 2-й позиции на Востоке, набрав 114 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Шей, Нидеррайтер) – 27:05 (5x5)   0:2 Мартинук (Степан, Нечас) – 33:48 (5x5)   1:2 Крайдер (Ватрано) – 36:56 (5x5)   1:3 Терявяйнен (Трочек, Шей) – 38:19 (5x5)   1:4 Ахо (Джарвис, Славин) – 40:32 (5x5)   2:4 Труба (Миллер, Зибанеджад) – 53:12   3:4 Лафренье (Крайдер, Фокс) – 58:58 (6x5)
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