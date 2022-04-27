31 сейв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.



У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Алекси Лафренье. Российский нападающий Артемий Панарин не сумел доиграть встречу до конца из-за травмы. Он провёл на льду лишь 8 минут и 2 секунды. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.



У «Каролины» забивали Винсент Трочек, Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 29 секунд, заработав «-1». Вратарь Пётр Кочетков отразил 31 бросок. Это третий матч в НХЛ для россиянина.



После 80 матчей «Рейнджерс» занимают 5-е место в Восточной конференции. На счету команды 108 очков. «Каролина» (81) находится на 2-й позиции на Востоке, набрав 114 баллов.