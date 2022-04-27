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4 очка Макдэвиди помогли «Эдмонтону» переиграть «Питтсбург»

4 очка Макдэвиди помогли «Эдмонтону» переиграть «Питтсбург»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Счёт в матче открыли гости – на 13-й минуте забил канадский защитник Эван Бушар с передачи Коннора Макдэвида. На 26-й минуте ответил Джефф Картер. Не прошло и минуты, как гости снова снова вышли вперёд. На этот раз забил Эвандер Кейн, у Макдэвида – вторая голевая передача.

Только на 45-й минуте Зак Хайман смог увеличить преимущество своей команды с передачи Макдэвида. А через 5 минут сам Макдэвид забил свой гол. За полторы минуты до сирены точку поставил Зак Кассиан.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 12:47 (5x5)   1:1 Картер (Мэтисон, Капанен) – 25:23 (5x5)   1:2 Кейн (Ямамото, Макдэвид) – 25:48 (5x5)   1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 44:08 (5x4)   1:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 49:13 (5x4)   1:5 Кассиан (Кулак, Сеси) – 58:26 (en)
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