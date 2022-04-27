4 очка Макдэвиди помогли «Эдмонтону» переиграть «Питтсбург»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



Счёт в матче открыли гости – на 13-й минуте забил канадский защитник Эван Бушар с передачи Коннора Макдэвида. На 26-й минуте ответил Джефф Картер. Не прошло и минуты, как гости снова снова вышли вперёд. На этот раз забил Эвандер Кейн, у Макдэвида – вторая голевая передача.



Только на 45-й минуте Зак Хайман смог увеличить преимущество своей команды с передачи Макдэвида. А через 5 минут сам Макдэвид забил свой гол. За полторы минуты до сирены точку поставил Зак Кассиан.