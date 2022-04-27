Илья Сорокин – лучший игрок матча «Вашингтон» – «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.
Российский голкипер Илья Сорокин признан первой звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам. Вторым стал Ноа Добсон. Он отметился одним голом. Третье место у Кейси Сизикаса, на счету которого тоже одна заброшенная шайба.
В составе «островитян» отличились Райан Пулок, Ноа Добсон, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «столичных» стал Конор Шири.
Напомним, в прошлом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела, из-за чего и пропустил игру с «Айлендерс». Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов за 17.34 на льду заработал коэффициент полезности «-2».
- 27 апреля 2022
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:15
-
05:57
-
05:54
-
05:38
-
04:57
-
04:45
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:16
-
03:59
-
03:45
-
03:39
-
03:03
-
02:27
-
02:25
-
02:07
-
01:44
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:25
-
23:10
-
23:06
-
22:25
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:39