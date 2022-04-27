Илья Сорокин – лучший игрок матча «Вашингтон» – «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.



Российский голкипер Илья Сорокин признан первой звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам. Вторым стал Ноа Добсон. Он отметился одним голом. Третье место у Кейси Сизикаса, на счету которого тоже одна заброшенная шайба.



В составе «островитян» отличились Райан Пулок, Ноа Добсон, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «столичных» стал Конор Шири.



Напомним, в прошлом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела, из-за чего и пропустил игру с «Айлендерс». Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов за 17.34 на льду заработал коэффициент полезности «-2».