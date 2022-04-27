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Никита Кучеров – вторая звезда матча «Тампа» – «Коламбус»

Никита Кучеров – вторая звезда матча «Тампа» – «Коламбус»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:1.

Второй звездой матча признан российский нападающий Никита Кучеров. На его счету один гол и три результативные передачи. Первым стал Стивен Стэмкос, который оформили дубль и отдал два голевых паса. Третье место у Виктора Хедмана, на счету которого один ассист.

У «Тампы» дублем отметился Стивен Стэмкос, а также отличились Никита Кучеров и Ондржей Палат. Кучеров забил в седьмом матче кряду. Также российский нападающий оформил три голевые передачи. После 45 матчей на счету Кучерова 66 (24+42) очков. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты 47 секунд, заработав «+1». Вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков.

В составе «Коламбуса» единственную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд. Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 53 секунды, заработав «-2». Егор Чинахов сыграл 18 минут. Его показатель полезности «-2».

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