Мэттьюс стал первым игроком из США, забросившим 60 шайб за сезон

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:0). Таким образом, он стал первым игроком с американским гражданством, которому удавалось забить 60 голов в одном сезоне Национальной хоккейной лиги.

Ранее Джимми Карсон в сезоне-1987/1988 и Кевин Стивенс в регулярном чемпионате-1992/1993 забросили по 55 шайб.



Напомним, Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 матча. Ранее в сезоне-1988/1989 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, а в сезоне-1995/1996 Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60 и Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.