Макдэвид стал пятым игроком за последние 20 лет, кто набрал 120+ очков за сезон
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Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом, а также оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему набрал 122 очка в текущем сезоне.
Таким образом, Коннор – пятый хоккеист за последние 20 лет, кому удалось превзойти отметку в 120+ баллов.
Ранее это сделали Никита Кучеров (128, 2018/2019), Сидни Кросби (110, 2006/2007), Яромир Ягр (123, 2005/2006), Джо Торнтон (125, 2005/2006).
В текущем сезоне на счету Макдэвида 44 гола и 78 результативных передач.
Новость по теме4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» переиграть «Питтсбург»
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