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Мэттьюс: я стремлюсь быть на одном уровне с Овечкиным и Стэмкосом

Мэттьюс: я стремлюсь быть на одном уровне с Овечкиным и Стэмкосом
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Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (3:0) поделился впечатлениями о 60-и заброшенных шайбах в течение одной регулярки.

«Для меня большая честь просто быть рядом с этими двумя парнями и тем, чего они смогли добиться в своей карьере. Я стремлюсь быть на том же уровне, так что нужно ещё много трудиться. Однако это большая честь просто быть рядом с ними», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

24-летний американец стал первым игроком из США, забившим 60 голов за сезон. Из хоккеистов с другими гражданствами последний раз 60 шайб забрасывал форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в сезоне-2011/12 и российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил 65 голов в сезоне-2007/08.

В текущей регулярке Мэттьюс сыграл 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков.

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