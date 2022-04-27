«Панарин отправил Славина в школу». Болельщики отреагировали на финт Артемия

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин невероятным финтом обыграл защитника «Каролины» Джейккоба Славина. Некоторые болельщики эмоционально отреагировали на этот обыгрыш.



«Панарин отправил Славина в школу».



«Чёрт возьми, это что-то невероятное от Панарина».



«Это один из самых грубых обыгрышей, который я видел. Панарин — дикий».



«Панарин только что выкинул Славина на обочину!»



«Панарин заставил одного из лучших защитников лиги выглядеть ничтожеством».



«Джейккобу Славину пришлось бы завершить карьеру, если бы «Рейнджерс» забили в этом эпизоде».



30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца эту встречу из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями.



Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 играх.