Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Панарин отправил Славина в школу». Болельщики отреагировали на финт Артемия

«Панарин отправил Славина в школу». Болельщики отреагировали на финт Артемия
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин невероятным финтом обыграл защитника «Каролины» Джейккоба Славина. Некоторые болельщики эмоционально отреагировали на этот обыгрыш.

«Панарин отправил Славина в школу».

«Чёрт возьми, это что-то невероятное от Панарина».

«Это один из самых грубых обыгрышей, который я видел. Панарин — дикий».

«Панарин только что выкинул Славина на обочину!»

«Панарин заставил одного из лучших защитников лиги выглядеть ничтожеством».

«Джейккобу Славину пришлось бы завершить карьеру, если бы «Рейнджерс» забили в этом эпизоде».

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца эту встречу из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями.

Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 играх.

«Просто дикий». В Америке крутят суперфинт Панарина, сделавший из соперника посмешище «Просто дикий». В Америке крутят суперфинт Панарина, сделавший из соперника посмешище
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022