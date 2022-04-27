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Кравчук — о рекорде Гретцки: Овечкин невозможное готов сделать возможным. Уникум!

Кравчук — о рекорде Гретцки: Овечкин невозможное готов сделать возможным. Уникум!
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о травме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Информации о травме минимум, так делается всегда, когда на горизонте главная часть сезона – розыгрыш Кубка Стэнли. Нужно понимать, что ставки в плей-офф очень высоки, внимание к звёздам – максимальное, соперники их не жалеют, бьют по больным местам.

Поэтому молчание «Вашингтона» вполне понятно. Максимальная информация в такой ситуации – о какой части тела речь, нижней или верхней. И ещё не факт, что и здесь не будет шифрования.

У Александра – огромный опыт, он прекрасно понимает, что перед плей-офф рисковать и торопиться с возвращением смысла нет, поэтому последняя игра с «Айлендерс» была пропущена. Другое дело, что момент сейчас тонкий.

Овечкин идёт за величайшим рекордом Уэйна Гретцки. Чтобы понимать на все сто процентов всю его значимость для НХЛ, нужно жить в Канаде. Раньше здесь никто не мог предположить, что к отметке Гретцки под 900 шайб вообще можно подобраться, тем не менее Овечкин невозможное готов сделать возможным. Уникум!

Понятно, что в великой гонке за Гретцки важны каждая шайба и каждый матч. Некоторые болельщики считают, что Овечкин не захочет их терять – и может чуть-чуть рискнуть с возвращением. Но этот риск может помешать «Вашингтону» в борьбе за Кубок Стэнли, ведь к плей-офф с незалеченными травмами лучше не заходить.

Моё мнение – болельщики здесь неправы. Думаю, из-за двух-трёх матчей регулярки Александр не станет рисковать. Так что гонка за Гретцки не должна помешать борьбе «Вашингтона» за Кубок Стэнли», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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