ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира в России

Федерация хоккея России намерена обжаловать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить проведение чемпионата мира 2023 года в России.

«ФХР будет обжаловать решение ИИХФ. Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки», – передаёт слова первого заместителя исполнительного директора ФХР Александра Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.



Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова после объявления решения Международной федерации хоккея о переносе чемпионата мира 2023 года из России рассказала, что на строительстве арены это решение не отразится.