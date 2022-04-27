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ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира в России

ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира в России
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Федерация хоккея России намерена обжаловать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить проведение чемпионата мира 2023 года в России.

«ФХР будет обжаловать решение ИИХФ. Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки», – передаёт слова первого заместителя исполнительного директора ФХР Александра Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова после объявления решения Международной федерации хоккея о переносе чемпионата мира 2023 года из России рассказала, что на строительстве арены это решение не отразится.

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