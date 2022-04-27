Вайсфельд: удивился, что лишить Россию ЧМ-2023 решили не сразу. Всё же было понятно

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.



«Перенос ЧМ-2023 из России? В России нет такого специалиста, который надеялся, что переноса не будет. Всё же было понятно. Удивился, почему такое решение не было принято сразу. Не думаю, что оно пойдёт на пользу развитию хоккея в мире», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.



Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова после объявления решения Международной федерации хоккея о переносе чемпионата мира 2023 года из России рассказала, что на строительстве арены это решение не отразится.