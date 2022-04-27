Аркадий Ротенберг рассказал, что хотел бы видеть Третьяка президентом ФХР

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг обратился к Владиславу Третьяку, который номинируется на пост президента ФХР.



«На свои 70 лет ты не выглядишь. Ты легендарный спортсмен, настоящий друг, трёхкратный олимпийский чемпион, гордость России. Живи долго, наслаждайся жизнью, наслаждайся любимым делом — нашей любимой игрой в хоккей. Хотел бы отметить, что за время работы ты показал себя как настоящий мужчина. Шёл вперёд, когда надо, а в не очень благоприятные времена не унывал и придерживался правильной позиции.



Сейчас тоже времена непростые. Хотел бы видеть тебя на ближайший цикл в лице президента ФХР. Здоровья, успехов в твоих непростых делах. Как на хоккейных площадках, так и при написании законов в Государственной Думе. Хорошего настроения», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.